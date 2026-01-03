Trani celebra l’Epifania tra la Befana, il Circo delle Meraviglie e l’arrivo dei Re Magi

TRANI – La magia dell’Epifania torna a vivere nel cuore di Trani con una serie di eventi gratuiti, inclusivi e pensati per bambini e famiglie. Martedì 6 gennaio, alle, si terrà l’, promossa dacon il sostegno della città.

Protagonista della festa sarà la tradizionale Befana, pronta a distribuire 1.500 calze, di cui 100 senza glutine, per assicurare che nessun bambino rimanga escluso. L’evento sarà animato da musica, giochi e animazione con il dj Vittorio Cassinesi e dalla vivace presenza degli elfi danzanti, trasformando Piazza Libertà in un teatro a cielo aperto, tra colori, allegria e sorrisi.

L’iniziativa si realizza grazie alla collaborazione tra diverse realtà locali, tra cui Trani SOS, Trani Autism Friendly, Durante e Dopo di Noi, Il Giornale di Trani, Trani Viva e Trani Dance Scuola di Ballo, che uniscono solidarietà, cultura e partecipazione.

La stessa giornata vedrà anche l’Arrivo dei Re Magi, a conclusione del calendario de Le Vie del Natale, con partenza alle 18:30 da Piazza Libertà per un corteo storico attraverso le vie cittadine e la celebrazione della Santa Messa alle 19:00 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, culminando con l’adorazione del Bambino da parte dei Magi.

Il giorno prima, lunedì 5 gennaio, Largo Pastore ospiterà il Circo delle Meraviglie, il primo e unico circo gonfiabile al mondo, con due spettacoli gratuiti alle 16:30 e 18:00 (capienza massima 100 posti). Clown, giocolieri, acrobati e verticalisti intratterranno i visitatori con numeri spettacolari, giochi interattivi e un’area di contatto con piccoli animali, oltre a punti ristoro e foto ricordo. L’evento, ideato da Bellavita Eventi Srls, punta a creare un’esperienza natalizia immersiva, educativa e inclusiva, stimolando la creatività dei più piccoli.

Tre appuntamenti, un’unica narrazione: la dolcezza della Befana, la meraviglia del Circo e la solennità dei Re Magi, per celebrare le festività con un mix di tradizione, gioco e comunità. Trani si conferma così una città capace di sorprendere, accogliere e raccontarsi attraverso i suoi eventi più vivi.