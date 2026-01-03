Fratelli d’Italia: 'Via libera alla candidatura di Adriana Poli Bortone alla presidenza della provincia'

- "La Segreteria provinciale di Fratelli d’Italia si è riunita nella mattinata odierna e, al termine di un articolato percorso di confronto e di ulteriori riunioni, ha deliberato di concedere il via libera alla candidatura di Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, alla Presidenza della Provincia per la coalizione di centrodestra. Si tratta di una candidatura autorevole e altamente rappresentativa, espressione di un profilo politico e istituzionale di comprovata esperienza, che ha raccolto il pieno e convinto consenso dell’intero coordinamento provinciale". Lo si apprende in una nota della Segreteria provinciale di Fratelli d’Italia.