Messaggi truffa: la ASL Bari mette in guardia i cittadini

BARI – Lamette in guardia i cittadini contro i messaggi-truffa, noti come, dopo l’ennesima segnalazione ricevuta. Si tratta di sms sospetti provenienti da presunti uffici sanitari o “fantomatici CUP” che invitano a contattare numeri a pagamento per presunte comunicazioni urgenti.

Un esempio riportato dall’azienda sanitaria è il seguente:

«Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Primario al numero 89349439 per importanti comunicazioni che la riguardano». Il messaggio proviene dal numero 3519144695. La ASL Bari ha già provveduto a sporgere denuncia all’Autorità competente.

In realtà, il messaggio è falso e non proviene da alcun servizio, ambulatorio o Centro screening della ASL Bari. L’azienda invita quindi a non rispondere, non richiamare e non fornire dati personali, per evitare furti di informazioni o addebiti su numeri a pagamento.

«Questi tentativi di truffa sono particolarmente odiosi – spiega il Direttore generale Luigi Fruscio – perché mirano a persone fragili o che attendono esiti medici importanti. Fare servizio pubblico significa anche mettere in guardia la cittadinanza in modo trasparente e tempestivo».

Si ricorda che la ASL Bari non utilizza mai numeri a pagamento. Tutte le comunicazioni ufficiali avvengono tramite:

Canali istituzionali (lettera cartacea, App IO)

Numeri verdi gratuiti

Numeri fissi chiaramente identificabili (080….)



