Trinitapoli capitale dell’atletica: ospitata la premiazione del Trofeo degli Ulivi 2025





Trinitapoli si conferma città protagonista dello sport. Lo scorso 17 gennaio 2026 il Comune ha ospitato l’incontro ufficiale di tutte le società sportive aderenti al Trofeo degli Ulivi 2025, manifestazione che per la prima volta ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera, tramite il Comitato Provinciale BAT.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala conferenze della Parrocchia Immacolata, messa a disposizione dai Frati Cappuccini, e ha rappresentato un momento di grande partecipazione e condivisione per il movimento atletico regionale.

L’evento è stato organizzato dalla FIDAL Puglia, attraverso la FIDAL BAT, in collaborazione con l’ASD Atletica Trinitapoli, a testimonianza dell’efficace sinergia tra istituzioni sportive e associazionismo locale.

Hanno preso parte all’iniziativa il presidente FIDAL Puglia Eusebio Haliti, il vicepresidente Roberto Annoscia, il delegato provinciale FIDAL BAT Sabino Sardella, il sindaco di Trinitapoli avv. Francesco Di Feo e l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati complessivamente 103 atleti. I riconoscimenti sono stati assegnati ai primi cinque classificati di ogni categoria e alle prime cinque società sportive, secondo quanto previsto dal regolamento federale.

Particolarmente significativo il risultato per Trinitapoli, che ha visto distinguersi quattro propri atleti nelle rispettive categorie: Angelo Raffaele Nanula, secondo classificato nella categoria SM; Ilenia Di Palma, quinta classificata nella categoria SF40; Sara Pisu, terza classificata nella categoria SF45.

L’Amministrazione comunale e l’Asd Atletica Trinitapoli hanno espresso soddisfazione e orgoglio per i risultati conseguiti, congratulandosi con gli atleti premiati, le società sportive e tutti coloro che, attraverso lo sport, contribuiscono a diffondere valori di impegno, lealtà e sana competizione, rafforzando il ruolo di Trinitapoli come città attenta allo sport e allo sviluppo del territorio.



