Trinitapoli: nuovi banchi nelle scuole, consegnati 105 arredi per migliorare la didattica



«Si tratta di un intervento concreto – sottolinea il Sindaco Francesco di Feo – che dimostra attenzione verso la scuola e verso il benessere degli studenti. Investire negli arredi scolastici significa investire nella qualità dell’istruzione e nella quotidianità dei nostri ragazzi».



L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare in stretta collaborazione con le scuole per rispondere alle necessità del mondo dell’istruzione e garantire ambienti scolastici sempre più adeguati, sicuri e accoglienti.





Il Comune di Trinitapoli informa la cittadinanza che sono stati consegnati e messi a disposizione delle scuole del territorio 105 nuovi banchi per gli alunni, acquistati dall’Amministrazione comunale per sostituire i banchi a rotelle introdotti durante il periodo dell’emergenza Covid-19.Alla consegna degli arredi erano presenti la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti,l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Landriscina, la Consigliera comunale Anna Colia, la Dirigente scolastica Roberta Lionetti e la collaboratrice Gabriella De Lillo, a testimonianza della sinergia tra Amministrazione comunale e istituzioni scolastiche.L’intervento risponde alle richieste provenienti dalle comunità scolastiche e ha l’obiettivo di ripristinare arredi più funzionali, stabili e adeguati alla didattica ordinaria, migliorando il comfort e la sicurezza degli studenti all’interno delle aule. I nuovi banchi, finalmente arrivati dopo il completamento delle procedure di acquisto e fornitura, saranno distribuiti agli istituti scolastici secondo le esigenze segnalate dalle direzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici comunali competenti.