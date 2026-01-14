Trinitapoli celebra l’ottavo anniversario episcopale di Mons. Leonardo D’Ascenzo

TRINITAPOLI - In data odierna, 14 gennaio 2026, ricorre l’ottavo anniversario dell’Ordinazione Episcopale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Leonardo D’Ascenzo, avvenuta a Velletri il 14 gennaio 2018.

In questa significativa ricorrenza, il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità cittadina, ha voluto far pervenire, attraverso i canali istituzionali del Comune, un messaggio di auguri al Presule.

«Nell’ottavo anniversario della Sua consacrazione episcopale, esprimiamo a Sua Eccellenza Mons. Leonardo D’Ascenzo sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza per la missione pastorale che svolge con dedizione e responsabilità nella nostra terra.

A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Trinitapoli, rivolgiamo fervidi auguri di santità, salute e serenità, rinnovando la nostra stima, il nostro affetto e assicurando la nostra preghiera», ha dichiarato il Sindaco Francesco di Feo.

Il Comune di Trinitapoli si unisce così con rispetto e partecipazione a questo importante momento, rinnovando il proprio sentimento di vicinanza istituzionale e umana all’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo.



