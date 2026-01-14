Scomparsa a Anguillara Sabazia: indagato il marito di Federica Torzullo

ROMA – Sono cinque giorni che di Federica Torzullo, 41 anni, mamma di un bambino di 10 anni, non si hanno notizie. L’ultima volta la donna è stata vista la sera dell’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Le ricerche, coordinate dai carabinieri e dalla Procura di Civitavecchia, proseguono senza sosta. L’allarme è scattato il 9 gennaio, quando il marito ha denunciato la scomparsa della donna. La situazione ha assunto contorni sempre più preoccupanti: l’uomo è ora formalmente indagato per omicidio.

Le autorità hanno sequestrato la villetta della famiglia, l’auto del marito e il suo cellulare. Gli investigatori stanno effettuando accertamenti tecnici per ricostruire tutti gli spostamenti dell’uomo, che nel suo racconto presenterebbe alcune contraddizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, una telecamera avrebbe ripreso Federica entrare in casa l’8 gennaio, ma non uscire. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini di videosorveglianza della zona ad ampio raggio per cercare nuovi elementi. Le attenzioni investigative si concentrano anche su un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti frequentato dal marito per motivi di lavoro.

Dai primi accertamenti emergerebbe che la coppia stava attraversando un periodo di separazione, pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando familiari, amici, vicini e colleghi della coppia per ricostruire eventuali tensioni o dinamiche rilevanti.

L’associazione Penelope del Lazio ha diffuso un volantino con le informazioni e la foto della donna. Federica Torzullo è alta 1,80 m, pesa circa 80 kg, ha capelli castani e occhi neri, tre tatuaggi sul corpo e aveva con sé i documenti al momento della scomparsa. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.