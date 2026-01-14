Al Bp Lab un viaggio nella cucina inglese tra talk e sapori della tradizione





BARI - Giovedì 15 gennaio, alle 20, al Bp Lab di Bari, ristorante multietnico il cui concept è aprire le porte a nuovi viaggi di sapori e cultura, si terrà un nuovo appuntamento con “Tasting table”, il primo del 2026, dedicato alla cucina d’oltremanica e alla tradizione birraia.Il format, ormai consolidato, propone in un vero e proprio viaggio culturale attraverso le cucine del mondo, in questa occasione sarà strutturato attorno ai profumi intensi e ai piatti iconici dei pub britannici, reinterpretati con cura e sensibilità contemporanea. A guidare il pubblico in questo viaggio saranno Joshua Bennett e Theresa Filaninno due londinesi, rispettivamente nipote e nonna, profondamente legati alla tradizione culinaria del Regno Unito e pronti a raccontarla attraverso quattro portate pensate per esaltare convivialità e gusto.“Durante i tasting table ospitiamo cuochi, sommelier, birrifici, fermentalisti e vinaioli dal mondo con l’intento di promuovere la cultura e la contaminazione – spiega Claudio Lepore, founder del Bp Lab –. In questa occasione ci dedicheremo a conoscere a fondo le particolarità della cucina inglese, analizzando alcune delle sue preparazioni più tipiche realizzate nella formula originaria, tipica dei pub inglesi, home made. Questo per comprendere al meglio il legame tra i vari sapori, la scelta degli ingredienti e il giusto equilibrio delle combinazioni”.Si inizierà con il grande classico della cucina d’oltremanica: il Fish and Chips, filetti di pesce dalla pastella croccante, accompagnati da patate dorate e da quel profumo di mare che richiama le coste inglesi. A seguire, il Cottage Pie, lo sformato tradizionale a base di carne speziata e morbido purè di patate gratinato in superficie. Il percorso prosegue con il Toad in the Hole, un piatto rustico e genuino composto da salsicce avvolte in una pastella soffice e dorata, tipico delle tavole familiari inglesi. In chiusura, il dessert più spensierato e goloso della tradizione britannica: l’Eton Mess, un intreccio di meringa croccante, panna montata e frutti rossi.Ad arricchire l’esperienza sarà la partecipazione di Eligio Romanazzi, fondatore del microbirrificio Caput Ursi, che accompagnerà ogni piatto con una selezione di birre artigianali studiate per valorizzare ogni abbinamento. Mastro birraio per vocazione, Romanazzi ha costruito il suo progetto partendo da una passione profonda per i processi antichi della fermentazione: dalla macinazione del malto all’ammostamento, dalla bollitura alla fermentazione e alla rifermentazione in bottiglia, sempre senza filtrazione e senza pastorizzazione. Con il suo know‑how darà vita a un dialogo naturale tra cucina e brassazione, costruendo abbinamenti che non si limitano a completare i piatti, ma li accompagnano in un percorso espressivo e armonico.: 375 861 3131: 20.00 (a pagamento)