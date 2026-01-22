Trinitapoli presente ad Evolio Expo

TRINITAPOLI - In vista di Evolio Expo, il Comune di Trinitapoli sceglie di essere presente non solo per promuovere i propri prodotti di eccellenza, ma per affermare una chiara visione politica di sviluppo del territorio.

Accanto alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, l’Amministrazione comunale intende avviare un percorso concreto per la costituzione della “Comunità dell’Olio”, fondata sulla collaborazione tra tutte le professionalità della filiera olivicola di Trinitapoli, superando logiche individuali e frammentate.

«La partecipazione a Evolio Expo – dichiara il Sindaco Francesco di Feo – non è una semplice vetrina promozionale, ma un’occasione strategica per ribadire la direzione che vogliamo dare allo sviluppo del nostro territorio. L’olio rappresenta una delle nostre risorse più autentiche e su questa identità vogliamo costruire crescita, lavoro e futuro».

L’Amministrazione comunale crede fermamente che il futuro dell’agricoltura e dell’economia locale passi dalla cooperazione, dalla condivisione degli obiettivi e dalla capacità delle istituzioni di svolgere un ruolo di regia e di collante tra i produttori. L’olio non è solo un prodotto commerciale, ma un bene identitario, culturale e sociale che racconta la storia e il lavoro della comunità.

«Parlare di Comunità dell’Olio – sottolinea l’Assessore all’Agricoltura Giovanni Landriscina, che nei giorni scorsi ha incontrato, insieme al responsabile dell’Ufficio Agricoltura Giacinto Capodivento, gli attori principali della filiera dell’olio EVO – significa mettere a disposizione uno strumento concreto per fare rete tra frantoi, aziende agricole, operatori del settore e professionisti, creando una filiera forte e riconoscibile. Solo attraverso il lavoro comune possiamo aumentare il valore del nostro olio e garantire nuove opportunità economiche per chi lavora la terra».

Puntare sulla Comunità dell’Olio significa unire intorno a un progetto condiviso tutte le attività produttive e commerciali del territorio, dalle aziende olivicole alle strutture ricettive.

Lavorare alla Comunità dell’Olio rappresenta uno strumento per:

rafforzare la capacità collettiva dei produttori locali;

aumentare il valore economico dell’olio trinitapolese;

creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo attraverso l’oleoturismo;

costruire una strategia di promozione territoriale stabile e riconoscibile.

«È una sfida ambiziosa – conclude il Sindaco Francesco di Feo – ma necessaria. Investire sull’agricoltura significa investire sulle persone, sulla nostra identità e su uno sviluppo sostenibile e duraturo per Trinitapoli».

Si tratta di punti di partenza, ma rappresentano una scelta politica precisa: sostenere chi lavora la terra e trasformare l’agricoltura in un vero motore di crescita per la comunità.



