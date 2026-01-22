Acquaviva delle Fonti in lutto: oggi i funerali dei due giovani vittime dell’incidente stradale

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Sono in programma questo pomeriggio, alle ore 15, nella Cattedrale di Acquaviva delle Fonti, i funerali di, i due giovanissimi di 18 e 15 anni tragicamente morti nell’incidente stradale avvenuto lunedì sera lungo la strada per Adelfia. Il sindaco ha proclamato ilin segno di cordoglio.

Ieri sono state eseguite le autopsie e le salme sono state restituite alle famiglie. Rimangono gravi, ma stazionarie, le condizioni del terzo giovane ferito, ricoverato in Rianimazione all’ospedale Miulli. Sulla tragedia indaga la Procura, chiamata a chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani erano a bordo di un’auto che, durante una manovra di sorpasso, ha urtato un veicolo in arrivo, finendo poi contro un’altra vettura e successivamente contro un autobus della Sita, coinvolgendo anche altri veicoli nella carambola. Tra le vittime c’è anche un giovane calciatore della Football Acquaviva.

La comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto a Gianvito e Denise in una cerimonia che si annuncia molto partecipata.