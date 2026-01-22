Margherita Di Savoia: visita ufficiale del Governatore al Rotary Club Valle dell’Ofanto

MICHELE MININNI - Venerdì 16 gennaio 2026 il Governatore del Distretto Rotary 2021 Puglia e Basilicata, Antonio Bellisario Braia, ha fatto visita al Rotary Club Valle dell’Ofanto, accolto presso il Ristorante Oasi Beach di Margherita di Savoia dal Presidente Daniela Russo, dall’Assistente del Governatore Riccardo Inchingolo e da tutti i soci del Club.

La visita, appuntamento annuale di grande rilievo nella vita del Club, è stata occasione di confronto sui progetti in corso, sulla programmazione dei Service e sullo stato di salute dell’associazione. Prima dell’Assemblea Plenaria, il Governatore ha incontrato il Presidente, il Direttivo e i Presidenti di Commissione, apprezzando lo spirito di collaborazione, l’impegno e la coesione dei soci.

La cerimonia ufficiale, aperta dal suono della campana e dagli inni istituzionali, ha visto tre momenti particolarmente significativi: la nomina di Antonio Braia a socio onorario del Club; l’ingresso di due nuove socie, l’avvocato Maria Stella Manfredi e l’imprenditrice Katia Valerio; la donazione di una somma a favore del Service distrettuale “La Stanza di Lilla”, dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Nel suo intervento conclusivo, il Governatore ha richiamato i valori fondanti del Rotary, l’importanza dell’amicizia e del dono, nonché il ruolo centrale della Rotary Foundation nei progetti umanitari, in linea con il motto dell’anno rotariano: “Uniti per fare del Bene”.



