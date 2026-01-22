Arte, l'artista Renato Caracuta rende omaggio a Massimo Ranieri



"1988" è questo il titolo dell'ultima opera pittorica realizzata dall'artista Renato Caracuta; l' artista Salentino, dopo essere stato omaggiato lo scorso Dicembre personalmente dalla Regina della canzone Italiana Mina con una sua dedica personale per l'opera a lei dedicata dal titolo "Mina - Profilo di un Mito", questa volta riesce a commuovere ed emozionare il grande Massimo Ranieri.





Il cantante, impegnato a Lecce lo scorso 16 e 17 gennaio in due date del suo spettacolo teatrale, ha incontrato personalmente Renato Caracuta rimanendo piacevolmente colpito dalla tecnica pittorica dell'Artista che in più occasioni in passato, è riuscita a coinvolgere emotivamente vari personaggi illustri italiani ed esteri. L'opera in questione infatti, una grafica pittorica in tecnica mista vede il ritratto di Massimo Ranieri in chiaroscuro nella parte centrale al di sopra del quale viene riportata in forma stilizzato "1988" in cui il numero 9 è rappresentato da una chiave di violino, il tutto "avvolto" da esplosioni cromatiche tipiche della tecnica pittorica di Caracuta.





L' opera in questione, realizzata con l'intento di rendere omaggio alla magnifica carriera artistica di Massimo Ranieri, evidenzia fortemente il "1988" anno in cui lo stesso trionfò al Festival di Sanremo con uno dei brani più belli della canzone Italiana "Perdere l'amore".





Massimo Ranieri, alla vista dell'opera, visibilmente commosso per il grande gesto di stima dell'artista Renato Caracuta, ha apposto sulla stessa una dedica personale, ricevendo da quest' ultimo l'unica copia autentica dell' opera su tela.