United Cup, l’Italia cede 2-1 alla Svizzera: decisivo il doppio misto

L'Italia perdea Perth, in Australia, nel.

Nel primo set del doppio misto, Bencic e Paul hanno imposto il loro gioco grazie a un servizio molto preciso, prevalendo sugli italiani. Nel secondo set, Errani e Vavassori hanno ribaltato la situazione dominando con i pallonetti, costringendo il match al super tie-break. Qui Bencic e Paul hanno sfruttato colpi veloci da fondo campo e rovesci incisivi, conquistando il punto decisivo per la Svizzera.

Nei singolari, il primo incontro ha visto Jasmine Paolini cedere 6-4, 6-3 a Bencic. Successivamente Flavio Cobolli ha portato un punto all’Italia, vincendo 6-4, 6-7, 7-6 contro Stan Wawrinka.

Ora l’Italia deve guardare avanti: nella prossima partita del Gruppo C affronterà la Francia martedì 6 gennaio alle 3 di notte. Servirà una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale della United Cup.