Palazzo Pesce, alla Sala Etrusca “Un omaggio intimo a Burt Bacharach”
BARI - Giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21.00, la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospiterà “Un omaggio intimo a Burt Bacharach”, un concerto raffinato dedicato a uno dei più grandi compositori della musica contemporanea. Sul palco Savio Vurchio e Stefania Tesoro alle voci, accompagnati al pianoforte da Aquilino Deluca.
Lo spettacolo propone un viaggio attraverso le melodie senza tempo di Burt Bacharach, riproposte nella loro forma più essenziale e autentica: solo pianoforte e voci, così come molte di queste canzoni sono nate. Una scelta artistica precisa, che rinuncia agli arrangiamenti orchestrali per mettere in primo piano la scrittura, l’eleganza armonica e la forza emotiva delle composizioni.
Il progetto punta sulla semplicità come valore espressivo, permettendo al pubblico di riscoprire la profondità e la modernità di un repertorio che ha segnato la storia della musica pop e d’autore internazionale. Ogni brano diventa così un racconto intimo, capace di creare un dialogo diretto tra interpreti e ascoltatori.
L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale di Palazzo Pesce, confermando la Sala Etrusca come spazio dedicato alla musica di qualità e alle esperienze artistiche dal forte impatto emotivo. Un’occasione per vivere Bacharach in una dimensione raccolta e intensa, dove l’essenza della melodia incontra la sensibilità degli interpreti.