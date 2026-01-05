Palazzo Pesce, alla Sala Etrusca “Un omaggio intimo a Burt Bacharach”

BARI - Giovedì, alle, laospiterà, un concerto raffinato dedicato a uno dei più grandi compositori della musica contemporanea. Sul palcoalle voci, accompagnati al pianoforte da

Lo spettacolo propone un viaggio attraverso le melodie senza tempo di Burt Bacharach, riproposte nella loro forma più essenziale e autentica: solo pianoforte e voci, così come molte di queste canzoni sono nate. Una scelta artistica precisa, che rinuncia agli arrangiamenti orchestrali per mettere in primo piano la scrittura, l’eleganza armonica e la forza emotiva delle composizioni.

Il progetto punta sulla semplicità come valore espressivo, permettendo al pubblico di riscoprire la profondità e la modernità di un repertorio che ha segnato la storia della musica pop e d’autore internazionale. Ogni brano diventa così un racconto intimo, capace di creare un dialogo diretto tra interpreti e ascoltatori.

L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale di Palazzo Pesce, confermando la Sala Etrusca come spazio dedicato alla musica di qualità e alle esperienze artistiche dal forte impatto emotivo. Un’occasione per vivere Bacharach in una dimensione raccolta e intensa, dove l’essenza della melodia incontra la sensibilità degli interpreti.