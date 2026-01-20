Urban Coffee: a Bari arriva il primo Coffee Rave del dopo lavoro

BARI - Bari inaugura un nuovo format dedicato a chi vuole staccare dalla routine senza fare troppo tardi. Si chiamaed è il primodella città, un appuntamento pensato per trasformare il venerdì pomeriggio in un’esperienza di musica, socialità ed energia.

Il debutto è fissato per venerdì 16 gennaio 2026, con cadenza settimanale tutti i venerdì, presso Mamajuana Caffè, in via Giuseppe Capruzzi 84, a pochi passi dalla stazione centrale.

L’evento prende il via alle 17:00 e prosegue fino alle 00:30, rivolgendosi a chi esce dall’ufficio e desidera divertirsi senza attendere la notte fonda. Un’alternativa urbana e contemporanea ai classici appuntamenti serali.

All’ingresso è previsto un aperitivo Peri Coffee gratuito, mentre il bar propone una selezione di cocktail creativi, molti dei quali a base di caffè, accompagnati da street food e da un’atmosfera ispirata alle vibe brasiliane.

La colonna sonora è affidata a un mix di house, indie dance, elettronica e techno, con in consolle MikMoog (La Fabbrica del Beat) e Antenore. Spazio anche ai nuovi talenti: durante la serata sono previste due ore di console aperta per DJ emergenti, che possono candidarsi contattando l’organizzazione.

Urban Coffee si propone come un nuovo rituale urbano del venerdì: si entra per un aperitivo, si resta per la musica, si esce con energia.

Per informazioni, prenotazioni tavoli o per partecipare come DJ:

WhatsApp 329 3156732