Mapylù in mostra a Bari: eleganza e creatività giovanile tra passato e contemporaneo

BARI - Dall’11 al 17 gennaio, adi Bari, si è svolta la mostra, evento che fa parte di una rassegna culturale ventennale volta a promuovere scrittura creativa e espressione artistica tra i giovani dei comuni di Mola di Bari, Bari, Rutigliano, Conversano e Noicattaro. Il progetto abbina al tradizionale concorso di scrittura – giunto nel 2025 alla XXI edizione – un concorso dedicato ai giovani stilisti, giunto alla sua decima edizione.

La mostra ha offerto un percorso attraverso la storia dell’abbigliamento e della vita quotidiana, con capi d’epoca che vanno dal Seicento agli anni Ottanta del Novecento. Abiti, accessori e biancheria provengono da famiglie della borghesia del Poggio delle Antiche Ville, trasformando la memoria privata in patrimonio collettivo. Tra i contributi principali figurano le famiglie Moccia di Rutigliano; De Stasi, Ruggieri, Massimeo, Pesce e Ruggieri di Mola; Minerva di Canosa; De Palma di Corato; Zippitelli, Fascina, Mari e Monaco di Bari.

Una sala speciale è stata dedicata all’alta moda con Mapylù, brand creato dalle sorelle pugliesi Mapy e Marilù Angelini. Le due designer hanno studiato presso l’Accademia del Lusso, specializzandosi successivamente tramite una borsa di studio, e hanno fatto dell’artigianalità e della creatività il tratto distintivo del loro brand. Mapylù, il cui simbolo è la farfalla – emblema di equilibrio, trasformazione e libertà – propone abiti unici, accessori e gioielli personalizzabili, realizzati con tessuti di qualità, ricami e tecniche pittoriche che valorizzano il Made in Italy.

Le creazioni di Mapylù vestono una donna raffinata, dinamica e capace di sognare, e riflettono l’attenzione ai dettagli, la cura artigianale e la personalizzazione. Le sorelle Angelini hanno partecipato a sfilate nazionali, concorsi di moda e programmi televisivi come Detto Fatto (Rai2) e Real Time, oltre a collaborazioni con emittenti locali e Radio Norba, condividendo consigli di stile e tutorial. La loro esposizione a Palazzo Starita ha riscosso grande affluenza ed è stata ripresa da Rai3, Telenorba, Antenna Sud e Telebari.

Le sorelle Angelini, con base a Fasano, sono contattabili tramite i canali social del brand Mapylù su Facebook e Instagram, oppure via email all’indirizzo mapylu1@gmail.com.