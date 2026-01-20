Arriva a Bari il Roadshow CDP-Confindustria per lo sviluppo delle imprese pugliesi

BARI – Bari ha ospitato oggi la tappa pugliese del Roadshow “Insieme per il futuro delle imprese”, l’iniziativa promossa da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Confindustria per rafforzare lo sviluppo economico e sociale delle imprese locali, favorendo il dialogo tra aziende e istituzioni.

L’evento, che segue le tappe di Roma, Cagliari, Bologna e Firenze, ha avuto l’obiettivo di presentare gli strumenti finanziari e i servizi del Gruppo CDP, intercettando le nuove esigenze del mondo imprenditoriale e sostenendo le priorità strategiche del territorio e del Paese. Tra queste: lo sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e l’economia circolare, il sostegno agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, il rilancio del Mezzogiorno e il rafforzamento della filiera aerospaziale e della difesa. Particolare attenzione è stata riservata all’imprenditoria giovanile e alla riduzione dei divari territoriali.

Il Roadshow promuove anche strumenti di finanza alternativa e accesso al credito, equity e venture capital, credito agevolato e garanzie per le imprese, nonché soluzioni residenziali sostenibili per dipendenti con esigenze di mobilità. Ampio spazio è stato dedicato al supporto per l’internazionalizzazione, con particolare attenzione all’espansione delle imprese pugliesi verso mercati esteri, inclusa la cooperazione con l’Africa.

Alla tappa di Bari hanno partecipato Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP; Angelo Camilli, Vice Presidente Confindustria per Credito, Finanza e Fisco; Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT; Andrea Montanino, Direttore Strategie Settoriali e Impatto di CDP, e altri esponenti del mondo imprenditoriale e finanziario. Nel corso della giornata si sono tenuti panel tematici su innovazione, crescita e internazionalizzazione delle imprese.

Mario Aprile ha sottolineato: “Bari ha fatto miracoli nei settori del turismo e del digitale. Ora è il momento di replicare questo successo anche nel manifatturiero. La collaborazione con CDP consentirà alle nostre aziende di conoscere nuovi strumenti finanziari per crescere e competere, contribuendo allo sviluppo dell’intero territorio”.

Dario Scannapieco ha aggiunto: “Con questa tappa abbiamo consolidato il rapporto con le imprese locali. La Puglia è una regione dinamica e strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno. Tra il 2022 e il primo semestre 2025, CDP ha destinato circa 1,6 miliardi per sostenere imprese, infrastrutture ed enti pubblici locali, coinvolgendo circa 4.500 aziende e 110 comuni. Il nostro obiettivo è creare nuove opportunità di crescita per il Sud e per l’Italia”.