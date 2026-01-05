Vertenza call center ENEL in Puglia: solidarietà ai lavoratori, Regione pronta a intervenire

BARI – Esprimendo solidarietà e vicinanza ai 2.500 lavoratori dei call center della commessa ENEL in Puglia, il consigliere regionale Cosimo Borraccino ribadisce l’impegno a fianco del personale impegnato nella vertenza per la tutela del posto di lavoro. Gli operatori coinvolti, che operano nelle province di Taranto, Lecce e Bari, rischiano di perdere il lavoro nonostante i bilanci positivi registrati dalla committente.

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, recita l’Articolo 1 della Costituzione – sottolinea Borraccino –. Non possiamo permettere che ai lavoratori venga tolto il proprio impiego. Siamo al fianco dei dipendenti in questa giusta battaglia per la dignità e l’occupazione”.

Il consigliere regionale evidenzia come la sostituzione dei lavoratori con l’intelligenza artificiale non possa essere tollerata, così come la mancata applicazione della clausola sociale, fondamentale per garantire stabilità e continuità occupazionale.

“Come già fatto in passato assieme al Presidente Emiliano – conclude Borraccino – la Regione Puglia, attraverso tutti gli strumenti a disposizione, sosterrà concretamente i lavoratori per difendere i loro diritti e il loro futuro professionale”.