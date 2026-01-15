Tragico epilogo per la 22enne scomparsa a Padova: Annabella Martinelli trovata impiccata

PADOVA – Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa il 6 gennaio scorso in provincia di Padova. Il corpo della ragazza è stato ritrovato impiccato in una zona dei Colli Euganei, a poca distanza dal luogo in cui era stata recuperata la sua bicicletta.

Sul posto sono intervenuti il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, e il magistrato titolare dell’indagine, Claudio Fabris, insieme ai carabinieri del comando provinciale, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti sulla dinamica della scomparsa e del tragico ritrovamento.

La comunità locale e le autorità esprimono profondo cordoglio per la perdita della giovane, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio del caso.