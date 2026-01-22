Xylella fastidiosa: completato l’espianto dell’ulivo infetto a Bitonto, intervento tempestivo per contenere la malattia

BITONTO – Si sono concluse questa mattina le operazioni diin agro di Bitonto. L’intervento rientra nelle misure previste dalper il contenimento del batterio e per prevenire la diffusione della malattia.

L’espianto è stato realizzato da ARIF, seguendo scrupolosamente le procedure previste. L’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha visitato personalmente il sito insieme agli ispettori dell’Osservatorio fitosanitario regionale per verificare direttamente lo svolgimento delle operazioni.

“Abbiamo agito in modo risolutivo e tempestivo, a pochi giorni dal ritrovamento dell’ulivo infetto – ha dichiarato Paolicelli – Si tratta di un caso isolato in un territorio di antica e consolidata tradizione olivicola. L’attenzione resta massima, ma al momento non vi sono elementi che facciano pensare a una diffusione del batterio”.

L’assessore ha sottolineato il valore simbolico, economico e culturale degli ulivi e la difficoltà dell’intervento: “Sappiamo quanto sia doloroso abbattere un albero, ma il nostro impegno quotidiano è tutelare il patrimonio olivicolo pugliese con interventi tempestivi, responsabili e strategie mirate”.