40° anniversario del gemellaggio Bari-Guangzhou: la città cinese dona costumi e strumenti della Danza del leone
BARI – In occasione del 40° anniversario del gemellaggio tra Bari e Guangzhou, il sindaco Vito Leccese ha ricevuto questa mattina a Palazzo della Città un dono speciale proveniente dalla città cinese: un set completo di costumi e strumenti della tradizionale Danza del leone, eseguita durante il Capodanno cinese e la Festa di metà autunno.
Il set comprende due costumi da leone, un tamburo, un carro per tamburi, un gong e due paia di piatti, simboli di amicizia e rispetto tra le due comunità.
“Ringrazio di cuore l’amministrazione e gli amici di Guangzhou – ha dichiarato il sindaco Leccese – per questo gesto fatto con il cuore, in occasione di una festa così sentita come il Capodanno cinese. Li invitiamo a tornare a Bari il prossimo 16 giugno per celebrare insieme il 40° anniversario del nostro gemellaggio”.
Il dono rappresenta non solo un omaggio culturale, ma anche un segno concreto dei rapporti stretti e duraturi tra le due città, promuovendo lo scambio culturale e la collaborazione internazionale.
