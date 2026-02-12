Bilancio positivo per la Puglia alla BIT 2026: crescita del turismo e promozione dei territori
MILANO – La Puglia chiude la BIT 2026, la Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano Rho, con un bilancio positivo e numeri in crescita. L’anno precedente ha registrato 6,7 milioni di arrivi e 22,7 milioni di presenze, con un incremento del 25% della domanda internazionale, confermando la capacità della regione di attrarre visitatori da tutto il mondo.
Allo Stand Puglia, 60 aziende, tra cui due consorzi e quattro gruppi alberghieri, hanno partecipato a oltre 1.500 incontri B2B, confrontandosi con buyer nazionali e internazionali. Ampia anche la partecipazione ai panel e conferenze, con 43 eventi e più di 500 partecipanti in rappresentanza di 184 Comuni, che hanno presentato iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche diffuse su tutto il territorio regionale.
L’area enogastronomica ha ospitato la Cucina Puglia – Puglia for Foodies 2026, con 15 cooking show che hanno valorizzato i prodotti tipici della Daunia, del Gargano e delle Colline Canosine, coinvolgendo circa 150 buyer.
Tra le conferenze istituzionali promosse dalla Regione figurano: “Pani di Puglia”, “Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze e prospettive per lo sviluppo delle aree interne”, “Aree interne, undertourism e qualità della vita”, e “I Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto”.
L’assessora al Turismo Graziamaria Starace ha sottolineato l’importanza di una promozione che distribuisca i flussi turistici su tutto il territorio regionale, puntando su infrastrutture e comunicazione. “Rendere i luoghi raggiungibili e fruibili, integrare cammini, borghi, agricoltura e cultura in narrazioni riconoscibili e competitive, significa portare i turisti a vivere la regione tutto l’anno e valorizzare il turismo delle radici”, ha dichiarato Starace.
Il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale ha evidenziato come l’evento abbia rappresentato un momento di sintesi e rilancio strategico per il turismo pugliese, sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all’esperienza autentica nei piccoli borghi e nelle comunità locali.
Alla conferenza su “I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026” hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il vicepresidente dei Giochi Sandro Esposito. L’assessora Starace ha sottolineato il valore simbolico dei Giochi come strumento di rigenerazione identitaria e promozione internazionale, in grado di raccontare la Puglia attraverso lo sport e il rispetto reciproco tra comunità diverse.
Con la partecipazione alla BIT 2026, la Puglia conferma la propria capacità di attrazione turistica, puntando a un equilibrio tra numeri, qualità dell’offerta e valorizzazione diffusa del territorio.