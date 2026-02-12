Bilancio positivo per la Puglia alla BIT 2026: crescita del turismo e promozione dei territori

MILANO – La Puglia chiude la, la Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano Rho, con un bilancio positivo e numeri in crescita. L’anno precedente ha registrato, con un incremento del, confermando la capacità della regione di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Allo Stand Puglia, 60 aziende, tra cui due consorzi e quattro gruppi alberghieri, hanno partecipato a oltre 1.500 incontri B2B, confrontandosi con buyer nazionali e internazionali. Ampia anche la partecipazione ai panel e conferenze, con 43 eventi e più di 500 partecipanti in rappresentanza di 184 Comuni, che hanno presentato iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche diffuse su tutto il territorio regionale.

L’area enogastronomica ha ospitato la Cucina Puglia – Puglia for Foodies 2026, con 15 cooking show che hanno valorizzato i prodotti tipici della Daunia, del Gargano e delle Colline Canosine, coinvolgendo circa 150 buyer.

Tra le conferenze istituzionali promosse dalla Regione figurano: “Pani di Puglia”, “Il turismo in Puglia nel 2026: evidenze e prospettive per lo sviluppo delle aree interne”, “Aree interne, undertourism e qualità della vita”, e “I Giochi del Mediterraneo 2026 Taranto”.

L’assessora al Turismo Graziamaria Starace ha sottolineato l’importanza di una promozione che distribuisca i flussi turistici su tutto il territorio regionale, puntando su infrastrutture e comunicazione. “Rendere i luoghi raggiungibili e fruibili, integrare cammini, borghi, agricoltura e cultura in narrazioni riconoscibili e competitive, significa portare i turisti a vivere la regione tutto l’anno e valorizzare il turismo delle radici”, ha dichiarato Starace.

Il commissario di Pugliapromozione Luca Scandale ha evidenziato come l’evento abbia rappresentato un momento di sintesi e rilancio strategico per il turismo pugliese, sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all’esperienza autentica nei piccoli borghi e nelle comunità locali.

Alla conferenza su “I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026” hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il vicepresidente dei Giochi Sandro Esposito. L’assessora Starace ha sottolineato il valore simbolico dei Giochi come strumento di rigenerazione identitaria e promozione internazionale, in grado di raccontare la Puglia attraverso lo sport e il rispetto reciproco tra comunità diverse.

Con la partecipazione alla BIT 2026, la Puglia conferma la propria capacità di attrazione turistica, puntando a un equilibrio tra numeri, qualità dell’offerta e valorizzazione diffusa del territorio.