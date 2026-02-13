A Bari partono le “Sophia Loren’s Nights”: musica dal vivo, cucina e convivialità al Sophia Loren Restaurant
BARI - Al via al Sophia Loren Restaurant di Bari, all’interno del Green Park Sport, il nuovo calendario di eventi “Sophia Loren’s Nights”, serate dedicate alla musica dal vivo, alla convivialità e alla cultura della tavola italiana. La rassegna propone 12 concerti affidati ad artisti capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo, trasformando il ristorante in un luogo di incontro e socialità dove l’esperienza gastronomica si intreccia con intrattenimento musicale e atmosfera informale.
Ad inaugurare la rassegna, venerdì 13 febbraio, sarà Savio Vurchio, talento emerso recentemente a Canale 5 con la trasmissione di Michelle Hunziker. Tra i protagonisti del programma anche Patrizia Conte, jazzista italiana vincitrice di “The Voice Senior” su Rai 1.
Il programma di febbraio
- 13 febbraio – Serata musicale tra voce e sax con Savio Vurchio, accompagnato da Stefania Tesoro e Gianni Binetti.
- 20 febbraio – “Anema e Core”: cena cantata con DJ set e conduzione musicale di Mads & Malidea.
- 27 febbraio – Jazz, bossa e funk vibes con Train da Duo in Trio e special guest Elio Arceri, insieme a Marco Giuliani e Emanuele Del Carmine.
Situato all’interno del Green Park Sport, con parcheggio gratuito, il Sophia Loren Restaurant si propone come spazio aperto alla comunità locale, capace di coniugare tradizione gastronomica italiana, atmosfera conviviale e programmazione culturale e musicale.
Con le “Sophia Loren’s Nights” il ristorante si conferma punto di riferimento per chi cerca serate informali tra buona cucina, musica e socialità.
Informazioni e prenotazioni:
Sophia Loren Restaurant Bari – 080 237 6831
Green Park Sport – Via Giuseppe Fanelli 285/10, Bari