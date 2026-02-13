A Bari partono le “Sophia Loren’s Nights”: musica dal vivo, cucina e convivialità al Sophia Loren Restaurant

BARI - Al via aldi Bari, all’interno del Green Park Sport, il nuovo calendario di eventi, serate dedicate alla musica dal vivo, alla convivialità e alla cultura della tavola italiana. La rassegna propone 12 concerti affidati ad artisti capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo, trasformando il ristorante in un luogo di incontro e socialità dove l’esperienza gastronomica si intreccia con intrattenimento musicale e atmosfera informale.

Ad inaugurare la rassegna, venerdì 13 febbraio, sarà Savio Vurchio, talento emerso recentemente a Canale 5 con la trasmissione di Michelle Hunziker. Tra i protagonisti del programma anche Patrizia Conte, jazzista italiana vincitrice di “The Voice Senior” su Rai 1.

Il programma di febbraio

13 febbraio – Serata musicale tra voce e sax con Savio Vurchio, accompagnato da Stefania Tesoro e Gianni Binetti.

20 febbraio – “Anema e Core”: cena cantata con DJ set e conduzione musicale di Mads & Malidea.

27 febbraio – Jazz, bossa e funk vibes con Train da Duo in Trio e special guest Elio Arceri, insieme a Marco Giuliani e Emanuele Del Carmine.



