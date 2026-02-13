A Lecce prende il via Aperitour 2026: il tour del Vivere di Turismo Festival

LECCE – Parte dal Salento il nuovo progetto itinerante del Vivere di Turismo Festival,, che per la prima volta esce dai confini di Rimini scegliendo Lecce come tappa inaugurale. L’evento si terrà ilpresso le(Viale Michele de Pietro, 8/a) e sarà aperto agli operatori del turismo extralberghiero e dell’ospitalità diffusa.

Aperitour 2026 propone un momento culturale e formativo dedicato a strategie operative, trend di mercato e strumenti pratici per migliorare il posizionamento professionale e la qualità dei servizi offerti. L’iniziativa vuole valorizzare il ruolo del Salento come esempio virtuoso di turismo diffuso e responsabile, promuovendo la conoscenza del territorio e stimolando nuove connessioni tra operatori, aspiranti professionisti e cittadini.

L’evento unirà formazione, intrattenimento e convivialità: previsto l’intervento del duo comico The Host in Power – Peppe e Ciccio, un’area espositiva con aziende partner e momenti di socializzazione con musica e aperitivo. “Aperitour è il nostro modo di dire grazie alla community e ai territori – spiega Danilo Beltrante, fondatore di Vivere di Turismo –. È un viaggio che parla di persone prima ancora che di strutture, di scelte consapevoli, di felicità condivisa e di futuro”.

Il tour proseguirà in altre città italiane: Bari (19 febbraio), Firenze (3 marzo), La Spezia (4 marzo), Venezia (5 marzo), Salerno (6 marzo), Bologna (24 marzo), Torino (25 marzo), Milano (26 marzo), Roma (27 marzo), Catania (28 aprile) e Sciacca (29 aprile).

Il Vivere di Turismo Festival, giunto alla quarta edizione, tornerà infine a Rimini a novembre 2026, confermandosi il principale evento italiano dedicato al turismo extralberghiero, con un approccio che intreccia economia, sostenibilità, relazioni e impatto sociale.

Per informazioni e iscrizioni: www.aperitour2026.it e www.viverediturismofestival.it/biglietti.