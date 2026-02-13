Puglia, sospesi i conguagli irrigui 2022 dell’ex Consorzio Terre d’Apulia: stanziati 1,2 milioni per le aziende agricole

BARI - Il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia ha annunciato la sospensione dei conguagli irrigui relativi al 2022, un intervento reso possibile grazie a uno stanziamento regionale di 1,2 milioni di euro volto ad alleggerire il peso sulle aziende agricole. La misura segue l’incremento straordinario dei costi energetici dell’anno 2022, che aveva determinato conguagli pesanti per le imprese.

Le risorse sono state stanziate dalla legge regionale 29 settembre 2025, n. 15, e interesseranno le aziende che hanno usufruito dei servizi irrigui del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, nonché dei territori della Capitanata e del Gargano. L’obiettivo è sospendere i ruoli relativi ai maggiori oneri del 2022, in attesa della rideterminazione delle somme effettivamente dovute, considerando il contributo regionale.

Il Consorzio procederà a una verifica dei pagamenti effettuati per individuare le imprese beneficiarie e ricalcolare gli importi, richiedendo solo eventuali quote residue. Secondo Francesco Paolicelli, assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, la sospensione dei conguagli rappresenta un atto di responsabilità per sostenere le aziende colpite dall’aumento eccezionale dei costi energetici, garantendo servizi irrigui efficienti e trasparenti e rafforzando la fiducia nel settore agricolo pugliese.