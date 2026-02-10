A Trinitapoli la Giornata del Ricordo in memoria delle Vittime delle Foibe

MICHELE MININNI - Una giornata intensa, partecipata e profondamente significativa quella vissuta oggi, 9 febbraio 2026, a Trinitapoli in occasione della Giornata del Ricordo, dedicata alla memoria delle Vittime delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato cittadino 10 Febbraio con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.

Un evento definito da tutti come memorabile, che ha visto la straordinaria partecipazione degli alunni e dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone”, protagonisti di un percorso di memoria e consapevolezza civile di grande valore educativo.

La giornata si è articolata in due momenti principali.

Il primo si è svolto presso l’Auditorium “Nini Ungaro” dell’Istituto Comprensivo, dove ha avuto luogo il convegno dal titolo “Storia e testimonianze delle Foibe e dell’Esodo Istriano, Giuliano, Fiumano e Dalmata”, aperto all’intera cittadinanza.

A portare i saluti istituzionali è stato il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, affiancato dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Giovanni Landriscina, dalla consigliera comunale Anna Colia e dall’intera Amministrazione Comunale, a testimonianza del forte e convinto sostegno dell’Ente a iniziative di alto valore storico, civile e patriottico. Presente anche il Senatore di Forza Italia Dario Damiani.

Nel suo intervento, il Sindaco Francesco di Feo ha sottolineato come «la memoria storica sia un presidio civile essenziale contro l’indifferenza e l’odio», evidenziando l’importanza di ricordare una delle pagine più drammatiche della storia italiana e di trasmetterne il significato alle nuove generazioni. «La presenza degli alunni e delle scuole – ha aggiunto – rappresenta il segno più concreto di una comunità che sceglie di educare alla conoscenza, al rispetto e alla consapevolezza storica, affinché tragedie come quelle delle Foibe non vengano mai dimenticate e non si ripetano mai più».

L’evento è stato presentato dal Gen. Giacomo Triglione, delegato cittadino del Comitato 10 Febbraio, insieme a Peppino Beltotto, fondatore e figura storica del Comitato, da sempre impegnato nel mantenere viva la memoria di una delle più dolorose tragedie del dopoguerra italiano.

Presente la dirigente dell’Istituto Comprensivo Don Milani – Garibaldi – Leone, la dott.ssa Roberta Lionetti:

“Come scuola abbiamo un compito preciso: educare alla memoria critica. Non una memoria selettiva, non una memoria strumentale, ma una memoria che aiuti a comprendere, a interrogarsi, a sviluppare responsabilità. Il Giorno del Ricordo ci invita anche a riflettere sul dolore dell’esilio, sullo sradicamento forzato, sulla perdita della propria casa e della propria identità.”

Relatori del convegno sono stati:

– Ivan D’Addario, Dottore di Ricerca presso l’Università di Bari, studioso di storia contemporanea e delle relazioni internazionali, che ha curato l’approfondimento storico-documentale;

– Giovanni Nardin, figlio di un esule da Pola e nipote del dott. Geppino Micheletti, medico che si prodigò eroicamente dopo la Strage di Vergarolla del 1946. Coordinatore Regionale dell’Unione degli Istriani, ha offerto una toccante testimonianza personale e familiare dell’esodo dall’Istria a Taranto.

Il secondo momento della giornata si è svolto nel Largo del Ricordo, dove i partecipanti hanno raggiunto in corteo il Monumento ai Martiri delle Foibe. Qui si è tenuta la cerimonia di deposizione della corona d’alloro, accompagnata dall’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Nel corso della cerimonia è stata inoltre inaugurata una targa commemorativa ed esplicativa del monumento, posta a nome dell’Amministrazione Comunale di Trinitapoli, a testimonianza dell’impegno istituzionale nel custodire e tramandare la memoria delle Vittime delle Foibe. Il monumento, opera di grande raffinatezza architettonica, attraverso pietra e ferro racconta la tragedia di uomini, donne, anziani e bambini strappati alle proprie terre e uccisi per la sola colpa di essere italiani.

Il Comitato cittadino 10 Febbraio, sin dall’istituzione del Giorno del Ricordo, celebrato ogni anno il 10 febbraio, promuove iniziative commemorative dedicate alla memoria delle Vittime delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata.



