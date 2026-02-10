Bari, accordo Comune-Regione per nuovo edificio di servizi e parcheggio interrato sull’extramurale Capruzzi

BARI – È stato siglato questa mattina l’tra Comune di Bari e Regione Puglia per la realizzazione di unsull’extramurale Capruzzi, all’altezza di via Emanuele Mola. L’opera sarà realizzata dalla

A firmare l’intesa sono stati il sindaco Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione, l’adesione del sindaco dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale, mentre il decreto del presidente della Regione perfezionerà l’accordo e determinerà le conseguenti variazioni negli strumenti urbanistici.

Il progetto prevede tre piani interrati per una superficie complessiva di circa 4.500 mq, con un totale di 136 posti auto e box. Al primo piano interrato sono previsti 28 posti auto (ex legge Tognoli), al secondo piano interrato ci saranno 49 box auto destinati ai residenti entro 500 metri e 5 posti auto di cui 4 destinati agli uffici comunali, mentre al terzo piano interrato sono previsti 54 posti auto pubblici e box (ex art. 5 D.M. 1444/68).

L’edificio avrà tre livelli fuori terra, con un’altezza massima di 15,80 metri, destinati a funzioni ginnico-sportive. La superficie complessiva fuori terra sarà di circa 3.080 mq, distribuiti tra piano terra, primo e secondo piano, con ulteriori 300 mq al secondo piano destinati a uffici comunali.

Tra gli altri interventi previsti vi sono la sistemazione a verde pubblico attrezzato delle aree libere, la creazione di uno spazio pubblico integrato con la galleria di collegamento al sottopasso ferroviario già realizzato da RFI, e il prolungamento dello stesso sottopasso, che sarà accessibile da via Capruzzi, via Tunisi e via Mola.

L’accordo rappresenta un passo significativo per migliorare la mobilità e i servizi nell’area urbana e valorizzare gli spazi pubblici della città.