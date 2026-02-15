A14 Bologna-Taranto, chiusure notturne tra Molfetta, Bari Sud e Acquaviva delle Fonti

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ispezione delle barriere di sicurezza, sono previste chiusure notturne di alcune stazioni e aree di servizio:

Stazione di Molfetta : chiusa in entrata e in uscita dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 febbraio. In alternativa, si consiglia di utilizzare le stazioni di Bitonto o Trani.

Stazione di Bari Sud : chiusa in entrata e in uscita dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio. Come alternativa, sono disponibili le stazioni di Bari Nord o Acquaviva delle Fonti.

Stazione di Acquaviva delle Fonti: chiusa in entrata e in uscita dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio. In alternativa, si consiglia la stazione di Gioia del Colle o Bari Sud.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio "Le Fonti Ovest" e "Le Fonti Est", rispettivamente verso Taranto e in direzione di Bari, nel tratto compreso tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti.

Per aggiornamenti costanti sulla viabilità e percorsi alternativi, è possibile consultare: collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale5 e La7; l’app Autostrade per l’Italia (Android e iOS); il sito autostrade.it; i pannelli a messaggio variabile e il network TV Infomoving nelle aree di servizio. Per informazioni, il call center viabilità è attivo 24 ore su 24 al numero 803.111.