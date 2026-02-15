Gioia del Colle, ricerche in corso per Antonio Vasco scomparso da sabato

GIOIA DEL COLLE – Preoccupazione nella comunità per Antonio Vasco, 27 anni, di cui si sono perse le tracce dalla mattina di sabato 14 febbraio 2026. I familiari hanno lanciato un appello sui social chiedendo aiuto per ritrovarlo.

Le ricerche sono riprese questa mattina con l’impiego di droni, personale della Protezione Civile e cani molecolari. Il giovane era già scomparso per un breve periodo nel 2024.

“Dalla mattina del 14 febbraio 2026 non abbiamo più notizie – scrivono i familiari – Si è allontanato da casa e abbiamo perso le tracce. Indossava maglione, jeans, stivaletti e giubbotto verde-marrone, ha lasciato il cellulare a casa ed è irrintracciabile. Abbiamo già informato le forze dell’ordine. Vi preghiamo, se qualcuno l’ha visto o sa qualcosa, scriveteci o chiamateci ai numeri 3478073283, 3474446118, 3338069017, 3283397600”.