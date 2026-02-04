Adiconsum: rilanciare i quartieri per una Taranto più viva

– Riaccendere i fari sui quartieri di Taranto e valorizzarne le peculiarità è fondamentale per stimolare una rinascita economica e sociale a beneficio dell’intera città. Lo sottolinea, presidente di, in un intervento dedicato allo sviluppo dei quartieri cittadini.

Solazzo evidenzia come la rinascita commerciale non misuri soltanto gli aspetti economici, ma contribuisca anche a socialità, coesione, orgoglio di appartenenza e rigenerazione urbana. Migliorare servizi essenziali come igiene urbana, trasporti, parcheggi e sicurezza è altrettanto fondamentale: senza efficienza amministrativa, qualsiasi quartiere rischia di perdere vitalità.

Secondo Adiconsum, è necessario coinvolgere commercianti e consumatori in strategie condivise, accompagnate da atti amministrativi mirati. Solo così i quartieri possono diventare attrattivi, anche dal punto di vista economico, sociale e culturale, attraverso iniziative, eventi, giornate tematiche e feste locali.

Il presidente dell’associazione sottolinea inoltre che i Ventesimi Giochi del Mediterraneo, in programma nei prossimi mesi a Taranto, rappresentano un’occasione per dare nuova linfa alla città: sport, infrastrutture, turismo, enogastronomia, paesaggio e cultura potranno contribuire a restituire a Taranto un volto positivo, visibile a livello nazionale e internazionale.

Un percorso di questo tipo avrà ricadute anche sui territori limitrofi, come quello messapico, con cui la città condivide legami economici, produttivi e sociali.

Adiconsum intende partecipare in maniera attiva e propositiva a questa rinascita, aderendo al progetto della Carta della Pace, promosso dal Comune di Taranto tramite il Patto di Civiltà, con l’obiettivo di trasformare le criticità in opportunità e promuovere la città come un luogo vivibile e attrattivo.