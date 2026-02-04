Adiconsum: rilanciare i quartieri per una Taranto più viva
TARANTO – Riaccendere i fari sui quartieri di Taranto e valorizzarne le peculiarità è fondamentale per stimolare una rinascita economica e sociale a beneficio dell’intera città. Lo sottolinea Gianfranco Solazzo, presidente di Adiconsum Taranto-Brindisi, in un intervento dedicato allo sviluppo dei quartieri cittadini.
Solazzo evidenzia come la rinascita commerciale non misuri soltanto gli aspetti economici, ma contribuisca anche a socialità, coesione, orgoglio di appartenenza e rigenerazione urbana. Migliorare servizi essenziali come igiene urbana, trasporti, parcheggi e sicurezza è altrettanto fondamentale: senza efficienza amministrativa, qualsiasi quartiere rischia di perdere vitalità.
Secondo Adiconsum, è necessario coinvolgere commercianti e consumatori in strategie condivise, accompagnate da atti amministrativi mirati. Solo così i quartieri possono diventare attrattivi, anche dal punto di vista economico, sociale e culturale, attraverso iniziative, eventi, giornate tematiche e feste locali.
Il presidente dell’associazione sottolinea inoltre che i Ventesimi Giochi del Mediterraneo, in programma nei prossimi mesi a Taranto, rappresentano un’occasione per dare nuova linfa alla città: sport, infrastrutture, turismo, enogastronomia, paesaggio e cultura potranno contribuire a restituire a Taranto un volto positivo, visibile a livello nazionale e internazionale.
Un percorso di questo tipo avrà ricadute anche sui territori limitrofi, come quello messapico, con cui la città condivide legami economici, produttivi e sociali.
Adiconsum intende partecipare in maniera attiva e propositiva a questa rinascita, aderendo al progetto della Carta della Pace, promosso dal Comune di Taranto tramite il Patto di Civiltà, con l’obiettivo di trasformare le criticità in opportunità e promuovere la città come un luogo vivibile e attrattivo.