“Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata”: presentazione del libro di Luca Pernice a Foggia

FOGGIA – Venerdì 6 febbraio, alle ore 18.30, la bottega-cucinaallodi viale Manfredi a Foggia ospiterà la presentazione del librodel giornalista(edizioni la meridiana).

Il titolo riprende l’appello del giudice Paolo Borsellino: “Parlate di mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”, sottolineando l’importanza della conoscenza e della memoria per contrastare il fenomeno mafioso.

Oltre all’autore, parteciperà Giuliano Sereno, referente del Presidio di Libera Foggia “Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone”, con la moderazione del giornalista Emiliano Moccia.

L’iniziativa fa parte del ciclo “Venerdì in Bottega”, che unisce cultura e territorio attraverso libri, laboratori, incontri e degustazioni di prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie, favorendo inclusione sociale e consapevolezza civica.

Il volume di Pernice racconta la storia della cosiddetta “Quarta Mafia” in Capitanata e il percorso dell’antimafia sociale, evidenziando il ruolo dei cittadini, delle cooperative e delle associazioni che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte. Le pagine del libro offrono una lettura documentata e profonda di un territorio segnato da violenza, silenzi, coraggio e riscatto, dal periodo oscuro della microdelinquenza fino alla strage di San Marco in Lamis del 2017.

Al termine della presentazione, alle ore 19.30, lo Slow Park ospiterà una tappa della Camminata contro la tratta delle persone, a cura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, dedicata alle “Storie di dignità calpestate e riaffermate”.

L’evento conferma la missione di centonove/novantasei: promuovere cultura, riflessione e impegno sociale attraverso momenti di incontro e confronto sul territorio.



