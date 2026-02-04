Bitonto, le pergamene della Biblioteca Rogadeo in mostra al pubblico

BITONTO – Prosegue a Bitonto la valorizzazione delle antiche fonti documentarie locali grazie allae al

Nella sala conferenze della biblioteca sono esposte alcune delle storiche pergamene conservate nell’archivio, i cui regesti sono stati oggetto di studio e trascrizione nell’ultimo volume del Centro Ricerche, “Le pergamene della Biblioteca comunale Eustachio Rogadeo di Bitonto. Regesti (1204-1420)”. Il libro, sedicesima pubblicazione della collana “Il Grifo” edita da Edipuglia, è curato da Stefano Milillo, Cecilia Minenna e Michele Devanna.

Il volume è stato presentato venerdì 30 gennaio, in occasione della quale sono state esposte alcune pergamene consultate e studiate. I documenti resteranno visitabili al pubblico nei prossimi giorni, secondo gli orari di apertura della biblioteca: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.30, e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare studiosi, appassionati e cittadini alla conoscenza delle fonti storiche locali e al lavoro di ricerca che ne garantisce conservazione e trasmissione nel tempo, promuovendo il patrimonio archivistico e librario della città.