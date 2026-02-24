Aggressioni a Palese, fermato 25enne senza fissa dimora: trasferito nel Cpr di Bari
BARI - È stato individuato, fermato e trasferito nel Cpr di Palese il senza fissa dimora ritenuto responsabile di una serie di aggressioni ai danni di residenti e automobilisti nel quartiere Palese.
L’uomo, 25 anni, era già destinatario di un ordine di espulsione emesso dal questore di Bari, mai eseguito. Negli ultimi giorni si erano moltiplicate le segnalazioni a suo carico.
Tra gli episodi più gravi, l’aggressione a una donna di 77 anni, strattonata e colpita con calci e pugni nel tentativo di trascinarla fuori dalla propria auto.
Dopo il fermo, il giovane è stato accompagnato nel Cpr di Palese, dove rimarrà in attesa delle procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
