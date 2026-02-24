Bari, visita del questore Gargano al Comando della Polizia Locale di Bari
BARI – Questa mattina il questore di Bari, Annino Gargano, ha fatto visita al Comando della Polizia Locale di Bari.
Ad accoglierlo, per la prima volta nella sede di via Aquilino, nel quartiere Japigia, l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile e il comandante della Polizia Locale, generale Michele Palumbo.
Nel corso dell’incontro con gli ufficiali del Corpo barese, il questore Gargano ha ribadito l’importanza del lavoro sinergico e della collaborazione istituzionale tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato, impegnate quotidianamente, ciascuna per le proprie competenze, nella tutela della sicurezza e della serenità della vita cittadina.
Tags: Bari