Al Locus Festival arrivano i Subsonica





Venerdì 14 agosto 2026 la notte conclusiva del Locus Festival accende la Masseria Ferragnano a Locorotondo con due protagonisti assoluti delle scene elettroniche italiana e onglese: i torinesi Subsonica e gli inglesi The Orb. Due percorsi diversi ma complementari, capaci di fondere club culture, ricerca sonora e visione artistica, per un finale che unisce energia live e atmosfere immersive sotto le stelle della Valle d’Itria.

I Biglietti sono in vendita dalle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio su Ticketone, Dice, Vivaticket, Ticketmaster.