Lecce, ambulanze ferme nei box: Mazzotta annuncia interrogazione al Governo regionale

LECCE – La carenza di ambulanze operative nella Asl di Lecce ha spinto il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta, a preannunciare un’interrogazione urgente al presidente della Regione Puglia, Decaro, e all’assessore alla Sanità, Pentassuglia.

Mezzi fermi e costi elevati

Secondo quanto denunciato dai sindacati, molte ambulanze risultano ferme nei box per guasti o manutenzione, causando gravi difficoltà nei presidi sanitari. Tra settembre e dicembre 2025, il noleggio di mezzi sostitutivi ha comportato una spesa di 110mila euro, con una proiezione annuale che supererebbe i 330mila euro. “È una cifra esorbitante, considerando che le ambulanze ci sono, ma sono in riparazione”, ha sottolineato Mazzotta.

Situazione critica

A Lecce, su sei ambulanze di tipo “A”, solo una è attualmente operativa, mentre le altre sono ferme da mesi o in manutenzione. “Se le risorse per il servizio sanitario non bastano mai, non è accettabile spenderle per una questione di disorganizzazione”, ha aggiunto il consigliere, annunciando l’interrogazione come strumento per chiedere conto della gestione e dei costi sostenuti.

Mazzotta ha definito la situazione “grave” e ha ribadito l’urgenza di interventi immediati per garantire la piena operatività dei mezzi e l’efficienza del servizio di emergenza sanitaria.