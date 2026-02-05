La Taranta e l’universo femminile: bando per nuovi progetti artistici al Festival itinerante

LECCE - La Fondazione La Notte della Taranta ha lanciato un bando per la selezione di progetti artistici originali destinati alla ventinovesima edizione del Festival Itinerante, in programma nel mese di agosto 2026. L’iniziativa, configurata come concorso di idee di carattere artistico e culturale, è promossa dal Comitato Scientifico della Fondazione ed è rivolta ad artisti e gruppi interessati a proporre progetti inediti di natura musicale o multimediale, che possano includere elementi narrativi, teatrali, coreografici o visivi, con una componente musicale significativa e concepiti appositamente per il contesto del Festival.

Il filo conduttore della selezione è il rapporto tra tarantismo e universo femminile, con particolare attenzione alla figura della tarantata. Punto di riferimento ideale è il volume Lettera da una tarantata dell’antropologa Annabella Rossi, pubblicato nel 1970, frutto dell’incontro tra Rossi e Maria di Nardò, una donna che si identifica come tarantata e che racconta la propria esperienza attraverso una lunga lettera. L’opera intreccia racconto personale, osservazione etnografica e riflessione critica, offrendo una base narrativa e simbolica per i nuovi progetti artistici.

I progetti selezionati saranno eseguiti dal vivo e all’aperto durante il Festival Itinerante, con possibilità di integrare materiali registrati. Il concorso prevede due categorie: una riservata a candidati under 35 e una aperta a partecipanti di tutte le età. Per la categoria under 35, la Fondazione offre un percorso di accompagnamento e monitoraggio durante la fase di realizzazione. La selezione può individuare fino a due progetti under 35 e un progetto senza limiti di età.

Ogni proposta dovrà avere una durata compresa tra 45 e 60 minuti e dimostrare coerenza artistica con l’identità culturale del Festival, capacità di rilettura contemporanea dei linguaggi della tradizione, solidità espressiva e sostenibilità produttiva, anche in relazione al contesto specifico dell’evento.

La partecipazione è gratuita. Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo fondazionelanottedellataranta@pec.it entro il 31 marzo 2026, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale della Fondazione, sezione Notizie. La Commissione selezionatrice, costituita dal Comitato Scientifico, comunicherà i risultati entro il 15 maggio 2026.

I progetti selezionati saranno presentati in apertura di una delle tappe del Festival Itinerante 2026. La Fondazione si farà carico dei costi di produzione e garantirà l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione degli spettacoli.