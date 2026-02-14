Allerta temporali in Puglia: nubifragi, vento forte e precipitazioni abbondanti nel pomeriggio

BARI - Nel corso del pomeriggio di oggi, una linea temporalesca organizzata si attiverà sul Mar Jonio, dirigendosi verso la Puglia centro-meridionale. Sono attesi temporali di forte intensità, con precipitazioni abbondanti e localmente persistenti, accompagnati da improvvise raffiche di vento e possibili fenomeni vorticosi isolati.

Le zone maggiormente esposte saranno il Sud Est Barese, la Valle d’Itria, il Tarantino e il Brindisino, con coinvolgimento progressivo dei settori ionici e adriatici centro-meridionali. La fascia oraria più critica è prevista tra le 16:00 e le 23:00, quando i fenomeni potranno risultare più intensi e concentrati.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza negli spostamenti, a prestare attenzione in prossimità di sottopassi e aree soggette ad allagamenti, e a evitare soste in zone esposte a raffiche improvvise di vento.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del sistema temporalesco.