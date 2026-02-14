Piano Operativo dei Controlli 2026: più tutele per le imprese agricole e il Made in Italy

BARI - Confagricoltura Bari-BAT accoglie con favore l’approvazione, da parte della Cabina di Regia del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Piano Operativo dei Controlli (POC) 2026, che rafforza il sistema di vigilanza sui prodotti agroalimentari importati, ponendo al centro tracciabilità, sicurezza alimentare e benessere animale.

“Il nuovo Piano introduce novità significative – spiega Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari-BAT – oltre a un’intensificazione dei controlli sulle importazioni, sono previsti controlli congiunti rafforzati con il coinvolgimento di almeno tre enti di vigilanza. Sono inoltre previste campagne mirate dedicate a comparti strategici per il nostro territorio e per il Paese, come olio d’oliva, ortofrutta, lattiero-caseario, cereali e conserve di pomodoro. Le attività saranno coordinate da un ente pilota secondo criteri di stagionalità e territorialità che guideranno le analisi del rischio”.

Per Confagricoltura Bari-BAT, il rafforzamento dei controlli rappresenta un passaggio essenziale per garantire condizioni di concorrenza leale, favorire la reciprocità normativa dal punto di vista etico e fitosanitario e tutelare il reddito degli agricoltori, difendendo la qualità delle produzioni locali.

L’associazione continuerà a monitorare l’efficacia del sistema dei controlli, affinché le misure approvate si traducano in azioni concrete a sostegno delle imprese agricole, della trasparenza del mercato e della sicurezza per la salute dei consumatori.