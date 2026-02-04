Allerta vento e mareggiate in Puglia: allerta arancione sulla costa adriatica

BARI - La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo per vento e mareggiate in Puglia a partire dalle ore 10:00 di martedì 4 febbraio 2026, valido per le successive 10 ore.

Sono previsti venti forti fino a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali, e mareggiate lungo le coste esposte.

Zone a rischio

  • Allerta arancione: Puglia centrale adriatica e bacini del Lato e del Lenne.
  • Allerta gialla: resto del territorio regionale.

La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione, evitare attività nautiche e soste lungo le coste più esposte, e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Il fenomeno meteorologico è collegato a condizioni di instabilità e mare agitato, che potrebbero causare disagi soprattutto nelle aree costiere.

