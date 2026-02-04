Ancora incendi di auto nel Salento: tre vetture distrutte a Neviano

NEVIANO - Non si arresta la scia di incendi di auto nel Salento. L’ultimo episodio si è verificato a Neviano, in via Neghelli, dove nella notte tre autovetture sono state completamente distrutte dalle fiamme.

A bruciare sono state un’Opel Mokka, una BMW Serie 3 modello 320 e una Fiat 500, parcheggiate lungo la strada. Il rogo, di notevole intensità, ha interessato anche il prospetto di un’abitazione vicina, causando danni alla linea elettrica dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente e provocassero danni più gravi a persone o strutture.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo e verificare l’eventuale natura dolosa dell’episodio. Al momento non si registrano feriti.