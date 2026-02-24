Andria capitale dell’olio: torna QOCO con Torrerivera protagonista

ANDRIA - Ad, il 27 e 28 febbraio, l’di Contrada Rivera parteciperà alla XVII edizione di, evento dedicato alla valorizzazione dell’. Protagonista sarà il, varietà pugliese nota per le sue note piccanti e amare, dovute all’elevato contenuto di polifenoli.

L’evento verrà inaugurato venerdì 27 febbraio con le Cene di Gemellaggio, in cui 10 chef internazionali, selezionati da Slow Food Puglia tra i Cuochi dell’Alleanza, realizzeranno in altrettanti ristoranti di Andria un piatto a quattro mani con l’olio extravergine come protagonista. In ciascuna sede sarà possibile degustare anche prodotti di aziende locali.

Il monocultivar Coratina di Torrerivera sarà protagonista al ristorante Il RIMEDIO - Ristrò in Farmacia, dove cucinerà lo chef ospite albanese Xhafaj Rushan. QOCO si concluderà il 28 febbraio in piazza Catuma, ad Andria, con un oil bar che permetterà di assaggiare i prodotti delle aziende locali e ascoltare direttamente dai produttori le loro storie.

«Dal 2019, insieme a mia sorella Alessandra e a mio padre Daniele, lavoro con impegno per far conoscere i nostri oli extravergine in Italia e all’estero – racconta Nicoletta Ferrazza, anima di Torrerivera –. Tornare qui, ad Andria, dove tutto ha avuto origine, è per me particolarmente importante. Presenteremo il nostro monocultivar Coratina, icona dell’olivicoltura pugliese, un extravergine dal colore verde con riflessi dorati, fruttato verde di media o elevata intensità, con note di erba fresca, foglie e carciofo al naso e un finale che richiama la mandorla fresca».