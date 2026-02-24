Levante PROF 2026: quattro giorni di formazione, competizioni e networking per i professionisti del food & beverage

BARI - La decima edizione di, in programma dall’8 all’11 marzo 2026 alla, si conferma come una delle principali piattaforme di formazione, aggiornamento e networking per i professionisti del settore. L’evento coinvolgerà operatori di alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi, hotellerie e mixology.

Oltre ai 20.000 mq di area espositiva con circa 400 aziende e 250 espositori, Levante PROF 2026 proporrà centinaia di eventi tra cooking show, masterclass, contest, corsi di aggiornamento e convegni tematici, pensati per offrire contenuti di alto profilo agli operatori del settore.

«La decima edizione di Levante PROF – afferma Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante – rappresenta un traguardo significativo per tutto il comparto HO.RE.CA del Sud Italia. La fiera è cresciuta fino a diventare il più importante appuntamento B2B del Mezzogiorno dedicato ai professionisti del mondo food, capace di coinvolgere l’intera filiera e di attrarre operatori da tutto il Paese. Il nostro obiettivo è valorizzare il Made in Italy tecnologico ed enoagroalimentare, offrendo alle imprese uno spazio qualificato dove incontrarsi, formarsi e costruire nuove opportunità di sviluppo.»

Tra gli appuntamenti più attesi torna il Premio Trofeo PuntoIT, tappa ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026, che vedrà sfidarsi maestri gelatieri provenienti da tutta Italia. Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore puntoIT, il concorso sarà accompagnato da dimostrazioni tecniche, talk dedicati alla comunicazione in gelateria e prove pratiche. La premiazione finale riguarderà il Miglior Gelato Artigianale all’olio extra vergine di oliva, con riconoscimenti ai primi dieci maestri gelatieri che accederanno alla classifica ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026.

Ampio spazio sarà dedicato anche a panificazione e pasticceria, con corsi e dimostrazioni su grandi lievitati, come l’ottava edizione del concorso Divina Colomba, che premierà le migliori colombe artigianali nelle categorie tradizionale, al cioccolato e salata. La Federazione Italiana Panificatori e Affini (FIPPA) guiderà i visitatori in un percorso esperienziale tra impasti, profumi e degustazioni, promuovendo anche il convegno “L’importanza dei lievitati nel mondo dello sport e dell’uomo”, dedicato al ruolo nutrizionale, culturale e sociale dei prodotti da forno.

«Con il suo ricco calendario di appuntamenti, Levante PROF 2026 si conferma una piattaforma dinamica di crescita professionale – sottolinea l’organizzazione – capace di unire business, formazione e cultura gastronomica, valorizzando le eccellenze italiane e il ruolo strategico del Mezzogiorno nel panorama agroalimentare internazionale.»

La fiera sarà inaugurata domenica 8 marzo alle ore 11.00 e rimarrà aperta fino a mercoledì 11 marzo, dalle 10 alle 19. L’ingresso è riservato agli operatori del settore.

