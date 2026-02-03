Andria, inaugurato il nuovo mercato ortofrutticolo. Decaro: «Restituita dignità al lavoro degli operatori»

BARI - È stato inaugurato questa mattina il, alla presenza del presidente della Regione Puglia, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, della sindaca, del vescovoe di una scolaresca dell’Istituto Tecnico Agrario “Lotti–Umberto I”.

La nuova struttura sorge tra viale della Costituzione e via Catullo, su un’area di oltre 12mila metri quadrati, ed è dotata di box coperti, galleria commerciale centrale, punti ristoro, servizi igienici, aree di carico e scarico e parcheggi. L’intervento risponde all’esigenza di modernizzare un’infrastruttura operativa da circa 60 anni, migliorando l’efficienza delle contrattazioni tra agricoltori e operatori commerciali e sostituendo la storica sede di via Barletta.

«L’apertura di questa struttura logistica è particolarmente importante per questa comunità – ha dichiarato il presidente Decaro –. Dall’eliminazione di un’interferenza con un cantiere ferroviario nasce una nuova struttura a servizio non solo della città di Andria, ma anche dei comuni limitrofi. Viene restituita dignità al lavoro degli operatori che si svegliano prima di tutti per servire negozi di vicinato e mercati giornalieri, che rappresentano un pezzo fondamentale della nostra economia e anche della sicurezza urbana».

Decaro ha poi sottolineato il ruolo dei sindaci: «Ho voluto essere qui per stare vicino a una parte importante della comunità pugliese e alla sindaca Bruno. Credo che i sindaci siano la parte più importante della politica, perché sono i politici di prossimità, quelli più vicini ai problemi e alle aspirazioni dei cittadini».

Investimenti e opere ferroviarie

La Regione Puglia ha stanziato 3 milioni e 750 mila euro per la realizzazione del nuovo mercato, a cui si aggiunge un ulteriore intervento da 300 mila euro, sempre finanziato dalla Regione e affidato al Comune di Andria, per il completamento definitivo dell’opera.

I lavori sono stati eseguiti da Ferrotramviaria Spa nell’ambito delle opere di interramento della linea ferroviaria, della stazione nel centro urbano di Andria e della costruzione della nuova fermata Andria Nord, previste dal Grande Progetto di “Adeguamento ferroviario dell’Area Metropolitana Nord Barese”. L’intervento complessivo è finanziato dalla Regione Puglia con 180 milioni di euro, di cui circa 80 milioni destinati alla città di Andria.

Inizialmente, i lavori ferroviari interferivano in modo significativo con lo storico mercato di via Barletta, rendendo necessaria l’individuazione di una nuova area. La scelta è ricaduta sulla zona PIP di via della Costituzione, individuata dal Comune.

Piemontese: «Infrastrutture come leva di trasformazione urbana»

«Questo intervento dimostra come le grandi infrastrutture non siano solo opere tecniche, ma vere e proprie leve di trasformazione urbana», ha dichiarato l’assessore Raffaele Piemontese, evidenziando come l’interramento della ferrovia e il nuovo mercato ortofrutticolo rientrino in una visione unitaria finalizzata a ridurre le interferenze e migliorare la qualità urbana.

«Grazie alla sinergia tra Regione e Comune – ha aggiunto – si decongestiona un’area centrale non più adeguata a ospitare una struttura di questo tipo e si accompagnano i grandi lavori ferroviari, destinati a garantire una mobilità più efficiente per Andria, per la BAT e per l’intera area metropolitana. Abbiamo sostenuto questo processo con circa 4 milioni di euro perché crediamo che sviluppo della mobilità, logistica urbana e rigenerazione degli spazi produttivi debbano procedere insieme, nell’interesse delle comunità locali».