Al Demodé Club si celebrano gli intramontabili anni ‘80





MODUGNO - Sabato 7 febbraio, al Demodé Club di Modugno (Ba) diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà “Gli anni 80, il ritorno”, party format che torna ancora una volta ad animare le serate baresi.Non una semplice festa, ma un viaggio sensoriale tra musica, moda, cinema e cultura pop: un percorso che attraversa l’immaginario di una decade irripetibile e lo riporta sul palco con una forza nuova. È un tuffo nel passato che non si limita alla nostalgia, ma la trasforma in esperienza collettiva, fatta di colori accesi, suoni iconici e atmosfere che hanno segnato intere generazioni.Gli anni ’80 sono stati il tempo delle spalline oversize, dei walkman, dei videogiochi arcade, dei poster nelle camerette e dei film diventati cult. Con questo party, quell’universo torna a brillare: neon, glitter, synth e sogni in technicolor si mescolano in un’atmosfera elettrica che parla tanto a chi quegli anni li ha vissuti quanto a chi li ha scoperti dopo, attraverso musica, cinema e moda. Con un tour che conta decine di date in tutta Italia, “Gli anni 80, il ritorno” si conferma come uno dei format più amati del momento: una festa che unisce, che crea ponti tra generazioni, che permette di riscoprire il passato con occhi nuovi e di viverlo come se fosse la prima volta.Questo appuntamento che celebra la libertà, l’eccesso, la creatività e quella voglia di divertirsi senza filtri che ha reso gli Eighties un’epoca leggendaria farà nuovamente tappa al Demodé di Modugno, uno dei palcoscenici più dinamici e innovativi del Sud Italia. Sotto la direzione artistica di Dario Boriglione, il club ha costruito negli anni un’identità precisa: grandi produzioni, format originali, attenzione maniacale per la qualità tecnica e una programmazione, capace di unire pubblico giovane e generazioni diverse. In questo modo il Demodé è oggi un hub culturale oltre che un luogo di intrattenimento, da ventisette anni.: 3397360006: 21.00