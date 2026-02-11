Apricena, confermata la condanna all’ergastolo per il femminicidio di Giovanna Frino

APRICENA – La Corte d’assise d’appello di Bari ha confermato la condanna all’ergastolo per, 60 anni, accusato di aver ucciso ilsua moglie,, 44 anni, ad Apricena, in provincia di Foggia.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, Di Lella era ossessionato dalla gelosia, convinto che la moglie lo tradisse. La tragedia avvenne nell’abitazione della coppia, dove era presente una delle tre figlie, all’epoca minorenne. Giovanna Frino fu colpita mortalmente da tre colpi di pistola sparati dal marito, ex guardia giurata.

La sentenza conferma la condanna di primo grado e rappresenta un nuovo passaggio nel percorso giudiziario per uno dei casi di femminicidio più drammatici del Foggiano degli ultimi anni.