Giornata europea del NUE 112, l’assessore Ciliento esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal NUE 112 della Regione Puglia per l’importante servizio offerto alla comunità

BARI - Si celebra oggi la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 1-1-2), attivo in Regione Puglia dall’aprile 2024, incardinato presso il Dipartimento regionale Protezione civile. Il 112 è quel numero di emergenza gratuito che tutti i cittadini possono comporre per segnalare ogni tipo di emergenza. Si tratta di un servizio accessibile da qualsiasi telefono fisso o mobile componendo il 112 e in caso di necessità può essere collegato a un servizio multilingua. Il servizio NUE 112 utilizza moderne e sofisticate tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate e l’accesso ai servizi da parte di utenti diversamente abili, anche con l’utilizzo dell’Applicazione Where Are U disponibile per tutti gli smartphone.“In Puglia il NUE 112 funziona grazie al lavoro infaticabile di 162 operatori impiegati in tre Centrali Uniche di Risposta (CUR), collocate a Modugno (Ba), Foggia e Campi Salentina (Le), a copertura dell’intero territorio pugliese, coordinati dal responsabile, il generale Salvatore Refolo - ha detto l’assessore regionale alla Gestione delle emergenze, Debora Ciliento -. Lavoratori impegnati h24 per aiutare persone in difficoltà. Nella giornata celebrativa di un servizio di emergenza comune a tutta l’Europa non posso che ringraziare coloro che animano il NUE 112 in Puglia per il supporto che danno alla nostra comunità.”I 162 operatori pugliesi garantiscono il funzionamento delle CUR h24, 7 giorni su 7, il cui compito importante è di gestire la chiamata con risposta, localizzazione, classificazione, eventuale utilizzo di traduzione multilingue e attivazione tempestiva delle Centrali Operative che effettuano il soccorso a seconda del tipo di emergenza e dei protocolli operativi. Con l’introduzione del NUE 112 quello dei soccorsi è diventato un Sistema che connette indissolubilmente tutti i servizi di soccorso (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria ed Emergenza in mare).Dal 16 aprile 2024 al 31 gennaio 2026 il NUE 112 Puglia ha gestito più di 4 milioni di chiamate, inoltrandone oltre il 52% ai servizi di soccorso e filtrandone quasi il 48% quali chiamate improprie a vantaggio dell’efficienza di tutto il sistema dei soccorsi. Nel 2025 il tempo medio di risposta è stato di circa 7 secondi, in linea con quanto previsto dal Disciplinare tecnico del Ministero dell’Interno.