Giornata europea del NUE 112, l’assessore Ciliento esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal NUE 112 della Regione Puglia per l’importante servizio offerto alla comunità
BARI - Si celebra oggi la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 1-1-2), attivo in Regione Puglia dall’aprile 2024, incardinato presso il Dipartimento regionale Protezione civile. Il 112 è quel numero di emergenza gratuito che tutti i cittadini possono comporre per segnalare ogni tipo di emergenza. Si tratta di un servizio accessibile da qualsiasi telefono fisso o mobile componendo il 112 e in caso di necessità può essere collegato a un servizio multilingua. Il servizio NUE 112 utilizza moderne e sofisticate tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate e l’accesso ai servizi da parte di utenti diversamente abili, anche con l’utilizzo dell’Applicazione Where Are U disponibile per tutti gli smartphone.
“In Puglia il NUE 112 funziona grazie al lavoro infaticabile di 162 operatori impiegati in tre Centrali Uniche di Risposta (CUR), collocate a Modugno (Ba), Foggia e Campi Salentina (Le), a copertura dell’intero territorio pugliese, coordinati dal responsabile, il generale Salvatore Refolo - ha detto l’assessore regionale alla Gestione delle emergenze, Debora Ciliento -. Lavoratori impegnati h24 per aiutare persone in difficoltà. Nella giornata celebrativa di un servizio di emergenza comune a tutta l’Europa non posso che ringraziare coloro che animano il NUE 112 in Puglia per il supporto che danno alla nostra comunità.”
I 162 operatori pugliesi garantiscono il funzionamento delle CUR h24, 7 giorni su 7, il cui compito importante è di gestire la chiamata con risposta, localizzazione, classificazione, eventuale utilizzo di traduzione multilingue e attivazione tempestiva delle Centrali Operative che effettuano il soccorso a seconda del tipo di emergenza e dei protocolli operativi. Con l’introduzione del NUE 112 quello dei soccorsi è diventato un Sistema che connette indissolubilmente tutti i servizi di soccorso (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria ed Emergenza in mare).
Dal 16 aprile 2024 al 31 gennaio 2026 il NUE 112 Puglia ha gestito più di 4 milioni di chiamate, inoltrandone oltre il 52% ai servizi di soccorso e filtrandone quasi il 48% quali chiamate improprie a vantaggio dell’efficienza di tutto il sistema dei soccorsi. Nel 2025 il tempo medio di risposta è stato di circa 7 secondi, in linea con quanto previsto dal Disciplinare tecnico del Ministero dell’Interno.
