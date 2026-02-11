Conversano tra i Comuni pugliesi in maggiore crescita turistica: riconoscimento alla BIT di Milano

MILANO – Conversano si conferma una delle realtà turistiche più dinamiche della Puglia. La città è stata ufficialmente citata tra i Comuni pugliesi con la crescita più significativa durante la, grazie agli eccellenti dati registrati nel 2025.

Secondo le rilevazioni presentate in occasione della BIT, Conversano ha registrato 21.209 arrivi in più rispetto all’anno precedente, pari a un incremento del 21,1%. Un risultato che colloca la città tra le realtà più vivaci delle aree interne pugliesi, insieme a centri come San Giovanni Rotondo, Alberobello, Martina Franca e Lucera.

Il sindaco Giuseppe Lovascio ha commentato:

«La caratterizzazione di Conversano come “Città d’arte” si conferma una scelta vincente. Le mostre, gli appuntamenti culturali e le iniziative fortemente volute dalla nostra amministrazione hanno consentito un risultato straordinario, che oggi viene riconosciuto anche in un contesto internazionale come la BIT. Conversano sta consolidando la sua identità culturale e la sua capacità di attrarre visitatori tutto l’anno, non solo nei periodi di maggiore afflusso turistico».

Il riconoscimento alla BIT evidenzia il ruolo della città come polo culturale di riferimento, grazie a:

una programmazione artistica e museale continuativa e di qualità;

eventi e rassegne capaci di attrarre pubblici diversificati;

un patrimonio storico e architettonico valorizzato in chiave contemporanea;

una crescente attenzione all’accoglienza e ai servizi turistici.





La crescita registrata nel 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo turistico e culturale di Conversano, consolidando la sua identità e rafforzando il suo ruolo nel panorama nazionale e internazionale.