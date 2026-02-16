Assalto al portavalori in Salento: ritrovate bruciate due auto del commando

SALICE SALENTINO – Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’assalto a un portavalori avvenuto lunedì 9 febbraio sulla statale che collega Brindisi a Lecce. Nel tardo pomeriggio di ieri sono state rinvenute in un’area di campagna tra Salice Salentino e Guagnano, al confine con la provincia di Brindisi, due delle auto utilizzate dal commando armato, date alle fiamme per eliminare ogni traccia.

I veicoli distrutti

Si tratta di un’Alfa Romeo Stelvio di colore scuro e di una Kia Sportage bianca, entrambi dotati di lampeggianti, impiegati dai banditi durante la rapina. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di un agricoltore di passaggio che ha subito allertato i carabinieri. I mezzi sono stati trovati completamente distrutti dal fuoco e saranno sottoposti nelle prossime ore a rilievi e analisi tecniche.

Contesto dell’indagine

Sabato scorso era stata ritrovata una terza auto del commando, una Jeep di colore chiaro, abbandonata nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per ricostruire l’intera rete dei veicoli e dei movimenti dei banditi prima e dopo l’assalto.

L’indagine rimane aperta, con i carabinieri impegnati a identificare tutti i responsabili e a verificare eventuali collegamenti con altre rapine nel territorio pugliese.