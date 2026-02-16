Carnevale di Putignano 2026: boom di presenze per la terza giornata principale, 45mila partecipanti

PUTIGNANO – Nonostante le bizze del meteo, il Carnevale di Putignano ha confermato il suo successo anche nella terza giornata principale della 632ª edizione, dedicata al tema del “paradosso”. Circahanno partecipato alle sfilate dei 7 carri allegorici in concorso, 2 fuori concorso, ai 4 gruppi mascherati e alle 7 maschere di carattere, in un susseguirsi di musica, spettacolo e divertimento.

Ospiti illustri e grandi protagonisti della cultura

La giornata ha visto la partecipazione di numerose autorità e ospiti istituzionali: tra questi il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, la segretaria nazionale PD Elly Schlein, la neo assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta, l’assessore alla Salute Donato Pentassuglia, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e altre autorità civili, religiose e militari.

Dal mondo della cultura e dell’arte, grande attesa per l’artista internazionale e scultore Edoardo Tresoldi, che ha presenziato alle sfilate.

Musica e spettacolo: un intreccio di ritmi per tutte le età

Il programma musicale ha caratterizzato l’intera giornata: il Canzoniere Grecanico Salentino ha animato Piazza Principe di Piemonte con pizziche e tamburelli, mentre i live di Mille e Inude e il djset di Bravissimi Ragazzi ed Eva Bloo hanno intrattenuto il pubblico fino a tarda sera.

Il gran finale del Martedì Grasso

Domani, martedì grasso, ultimo giorno di festa, è in programma un ricco calendario di eventi:

15:30 – Super Baby Dance sul Palchetto di Porta Barsento, spettacolo per bambini con Piero Romanazzi.

19:00 – Ultima parata dei carri allegorici, gruppi e maschere di carattere.

21:00 – Animazione musicale e gastronomica “Carnevale N’de Jos’r” nelle vie del centro storico, esibizione di Jimmy Tastiera sul Palco L’altro e rito della Campana dei Maccheroni sul Palco Grande.

22:00 – Corteo funebre da Piazza Teatro e rito del Funerale del Carnevale, con premiazioni dei carri e delle maschere di carattere, condotte da Andrea Colamedici e le autorità cittadine.



